Фильму «Брат 3» выдали прокатное удостоверение
Фильм «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева получил прокатное удостоверение. Соответствующая информация появилась на портале открытых данных Минкультуры России.
Картина получила возрастной рейтинг «18+». Зрители смогут посмотреть ленту с 17 января 2024 года.
Ранее Переверзев заявил о готовности переименовать фильм на фоне решения Минкульта отказать картине в выдаче прокатного удостоверения.
Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате 3» Переверзева показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.
В актерский состав картины вошли бывший мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова: «Сила в правде».