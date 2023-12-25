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20:04, 25 декабря 2023Культура

Фильму «Брат 3» выдали прокатное удостоверение

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

Кадр: фильм «Брат 3»

Фильм «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева получил прокатное удостоверение. Соответствующая информация появилась на портале открытых данных Минкультуры России.

Картина получила возрастной рейтинг «18+». Зрители смогут посмотреть ленту с 17 января 2024 года.

Ранее Переверзев заявил о готовности переименовать фильм на фоне решения Минкульта отказать картине в выдаче прокатного удостоверения.

Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате 3» Переверзева показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав картины вошли бывший мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова: «Сила в правде».

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