Фильму «Брат 3» выдали прокатное удостоверение

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

Фильм «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева получил прокатное удостоверение. Соответствующая информация появилась на портале открытых данных Минкультуры России.

Картина получила возрастной рейтинг «18+». Зрители смогут посмотреть ленту с 17 января 2024 года.

Ранее Переверзев заявил о готовности переименовать фильм на фоне решения Минкульта отказать картине в выдаче прокатного удостоверения.

Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате 3» Переверзева показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав картины вошли бывший мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова: «Сила в правде».