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12:45, 21 ноября 2023Культура

Режиссер «Брата-3» заявил о готовности переименовать фильм ради проката

Режиссер «Брата-3» Переверзев заявил, что готов переименовать фильм ради проката

Фото: Unsplash

Режиссер «Брата-3» Валерий Переверзев заявил о готовности переименовать фильм на фоне решения Минкульта отказать картине в выдаче прокатного удостоверения. Его слова приводит KP.RU.

По мнению Переверзева, причина такого решения заключается в названии картины. При этом кинематографист подчеркнул, что для него приоритетно, чтобы зритель увидел фильм, поэтому он готов пойти на уступки. «Я готов пойти на любые условия. Даже изменить название. Пока я с вами говорю, у меня 700 звонков, в том числе от расстроенных тамбовчан. Так что готов переименовать картину в любое название, лишь бы не подводить зрителя», — сказал он.

18 ноября Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» Переверзева показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав картины вошли бывший мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова: «Сила в правде».

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      Варвара Кошечкина
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