Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». Об этом НСН сообщил руководитель дистрибуции картины Владислав Пастернак.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», — заявил Пастернак.

По словам руководителя дистрибуции картины, если прокатное удостоверение не выдадут к 20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а затраченные на его раскрутку средства сгорят.

«Кинотеатры уже формировали расписание на следующую неделю. Это просто прибавит всем работы, не сделав фильм лучше. Только возврат 700 билетов в Москве — это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра», — высказался Пастернак.

Ранее сообщалось, что фильм «Брат-3» выйдет 23 ноября. Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» режиссера Валерия Переверзева будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.