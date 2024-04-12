Врач назвала популярные бьюти-процедуры бессмысленными

Косметолог Байрамукова: популярный химический пилинг травмирует кожу

Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала популярные бьюти-процедуры бессмысленными. Соответствующий комментарий приводит издание Life.

В первую очередь врач обратила внимание на химический пилинг, который ранее, по ее словам, считался единственным качественным способом очищения лица. Однако в настоящее время многие специалисты отказываются от данной процедуры, поскольку она чаще всего становится причиной появления рубцов из-за травмирования кожи.

Кроме того, Байрамукова отметила массаж лица. Она пояснила, что эффект от методики будет заметен при прохождении курса. «Если вы действительно хотите избавиться от морщин, подтянуть овал лица и улучшить качество кожи, более действенным способом могут быть аппаратные процедуры, например радиоволновой лифтинг», — посоветовала медик.

В заключение собеседница портала выделила нитевой лифтинг. По ее словам, процедура является достаточно болезненной и посоветовала присмотреться к эндоскопии лба.

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