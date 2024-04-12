Якубовичу потребовалась помощь врачей

Леонид Якубович обратился к врачам в Екатеринбурге из-за боли в спине

Советский и российский телеведущий и актер Леонид Якубович обратился к врачам с жалобой на боль в спине. О том, что ведущему программы «Поле чудес» потребовалась помощь врачей из-за проблем со здоровьем, стало известно Mash.

Отмечается, что телеведущий потянул спину перед тем, как провести церемонию с подведением итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. «Зрители рассказали, что ведущий с трудом держался, путал названия городов», — говорится в публикации. После мероприятия он обратился к медикам.

Вместе с тем представители викторины заявили, что у телеведущего все хорошо. «Просто у него был ночной перелет, поэтому он, видимо, устал. Но никаких проблем нет», — заверили в пресс-службе викторины.

Сам Якубович в беседе с Mash пошутил по поводу новостей о своем недомогании. «Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами», — пошутил телеведущий.

Ранее сообщалось, что Якубович резко ответил журналистке на премьере фильма «Командир» в Москве. Уточнялось, что телеведущего рассердил вопрос о качествах его друзей.