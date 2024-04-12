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03:30, 12 апреля 2024Из жизни

Мужчина застал жену в постели с монахом

Фото: DANNY G / Unsplash

Житель Таиланда застал жену-политика в кровати с молодым монахом. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина и его 45-летняя жена, известная по имени Пор, имели дома в Бангкоке и в провинции Сукхотаи. Из-за занятости они часто ночевали отдельно. Несколько лет назад женщина, которая ранее пыталась сделать политическую карьеру и до сих пор состоит в Демократической партии Таиланда, начала регулярно посещать храм. Там она познакомилась с молодым монахом, которому сейчас 24 года. Супруг не подозревал об этом и был уверен, что Пор просто «делает добрые дела». Более того, по некоторым данным, пара даже усыновила юношу.

Весной мужчина узнал, что жена встречается с монахом без его ведома. Позже он заметил, что спальню дома в Сукхотаи кто-то использовал, пока его не было. Мужчина решил приехать из Бангкока без предупреждения. Он снимал на камеру телефона, как идет по дому, и в кадр сразу же попало монашеское одеяние, лежавшее в одной из комнат. Мужчина прошел в спальню и застал Пор в постели с монахом. Когда он сорвал с них одеяло, выяснилось, что оба обнажены. Женщина попыталась отобрать телефон у мужа, а после заявила, что не занималась сексом с молодым человеком — он якобы просто зашел, чтобы принять душ.

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Позже некая женщина, которая ранее встречалась с монахом, подтвердила, что он состоял в любовной связи с Пор. Священнослужитель якобы сам рассказал, что многократно занимался с ней сексом.

Через некоторое время в сети появилась информация, что Пор разбогатела, потому что присваивала деньги Демократической партии. 11 апреля представитель партии подтвердил, что женщина действительно состоит в ней, однако, по его словам, не занимает высокого поста. Тайские демократы пообещали, что проведут подробное расследование в отношении Пор.

Ранее сообщалось, что в Таиланде монах изнасиловал женщину и потребовал, чтобы она развелась с мужем. Выяснилось, что прихожанка забеременела от священнослужителя.

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      Никита Савин
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