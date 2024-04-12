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07:26, 12 апреля 2024Россия

Затопленные в Оренбурге дома сняли на видео с дрона

Администрация Оренбурга опубликовала видео с затопленными жилыми домами

Администрация Оренбурга опубликовала видео с затопленными жилыми домами. Кадры чиновники выложили на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах, снятых дроном, видно, что некоторые из домов затоплены по самую крышу.

«Жители из домов эвакуированы. Помощь потребовалась двоим гражданам, которые приезжали проверить имущество. Обращаем внимание, что территорию патрулируют на моторных лодках сотрудники полиции», — сообщили чиновники.

Известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге обновил максимум за всю историю наблюдений, достигнув отметки 1 115 сантиметров.

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      Марк Леонов
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