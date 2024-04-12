Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:11, 12 апреля 2024Россия

Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг нового максимума

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1 115 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг нового максимума за всю историю наблюдений, достигнув отметки 1 115 сантиметров. Об этом сообщает районная администрация, пишет ТАСС.

Отмечается, что вода в реке Урал продолжает прибывать. В Орске фиксируется снижение уровня воды в Урале до 819 сантиметров.

Ранее Оренбург, который пострадал от паводка, показали с борта Международной космической станции. Соответствующий снимок сделал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

Согласно последним данным, весеннее половодье 2024 года затронуло 39 российских регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге затопило.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      Зеленского уличили в желании продолжить «набивать себе карманы»

      Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг нового максимума

      На Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины

      Названа причина отсутствия оргазмов у многих женщин

      Джастин Бибер поселится рядом с подругами жены

      Ставшая порномоделью тюремщица пожаловалась на преследующих ее заключенных

      В ЕС обвинили Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

      В ДНР рассказали о бойцах «Азова» в Часовом Яре

      Украинский комик получил ранение в голову в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше