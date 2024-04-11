Пострадавший от паводка Оренбург показали с борта МКС

Космонавт Кононенко показал пострадавший от паводка Оренбург с борта МКС

Оренбург, который пострадал от паводка, показали с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующий снимок сделал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, передает ТАСС.

Отмечается, что космонавты несколько дней пытались сфотографировать город, но мешала облачность. «Наконец удалось сделать фото Оренбурга», — сказал Кононенко.

Ранее в апреле правительство Оренбургской области сообщило, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю наблюдений.

В том же месяце российский спутник «Канопус-В» сделал снимок последствий землетрясения, которое произошло утром 3 апреля на Тайване. На снимке можно заметить поврежденное высотное здание в городе Хуалянь.

В марте в компании Sitronics Group сообщили, что российский микроспутник дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» передал первые снимки в рамках летных испытаний.

В феврале «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в юго-восточной части Турции.