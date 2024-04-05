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10:02, 5 апреля 2024Наука и техника

Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения на Тайване

«Роскосмос» показал последствия землетрясения на Тайване на спутниковом снимке
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: «Канопус-В» / Госкорпорация «Роскосмос»

Российский спутник «Канопус-В» сделал снимок последствий землетрясения, которое произошло утром 3 апреля на Тайване. Соответствующий снимок показала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Вчера близ восточного побережья Тайваня произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7», — говорится в сообщении.

На снимке можно заметить поврежденное высотное здание в городе Хуалянь. В «Роскосмосе» подчеркнули, что российские аппараты продолжают следить за ситуацией.

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Ранее госкорпорация показала на спутниковом снимке обрушившийся автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско в американском городе Балтиморе. Мост обрушился после столкновения шедшего под флагом Сингапура грузового судна с одной из его опор.

В феврале 2023 года аппарат «Канопус-В» снял последствия землетрясений в юго-восточной части Турции. В том же месяце госкорпорация показала снимок тектонического разлома после этих землетрясений.

ЖЗЛ
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