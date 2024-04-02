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11:49, 2 апреля 2024Наука и техника

Российский спутник заснял обрушившийся мост в США

Российский спутник «Канопус-В» заснял обрушившийся мост в Балтиморе

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Российский спутник «Канопус-В» заснял недавно обрушившийся автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско в американском городе Балтимор. Соответствующий снимок в Telegram опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов», — проинформировала госкорпорация.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию вокруг моста, высказал мнение, что США вступают в новый период своей истории — период крушения.

По данным AP, на восстановление автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки может уйти от 18 месяцев до нескольких лет, а траты на предстоящие работы оцениваются в суммы от 400 миллионов до миллиарда долларов.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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