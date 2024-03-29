Затраты на восстановление рухнувшего в США моста оценили в миллиард долларов

AP: на восстановление рухнувшего моста в Балтиморе понадобится до $1 млрд

На восстановление автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, рухнувшего в американском Балтиморе, может уйти от 18 месяцев до нескольких лет, считают опрошенные AP эксперты. Траты на предстоящие работы они оценили в суммы от 400 миллионов до миллиарда долларов.

Итоговая сумма будет зависеть от ряда факторов, в том числе от того, будут ли использованы фундаменты опор старого моста, что даст возможность удешевить проект, приведя его стоимость к нижней границе указанного диапазона, считает профессор инженерного дела Университета Западной Вирджинии Хота ГангаРао.

В то же время, согласно оценке Бена Шафера, профессора инженерных наук Университета Джонса Хопкинса, на восстановление потребуется от пяти до семи лет, а итоговые сроки будут зависеть как от финансирования, так и от темпов поставок конструкций и оборудования. В материале отмечается, что несмотря на неоднократные заявления президента США Джо Байдена о том, что федеральное правительство оплатит восстановление моста, определенности в вопросе финансирования будущего строительства пока не появилось.

Автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор огромного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов стального моста упали в воду. Власти не увидели в инциденте преступного умысла, а также пообещали провести восстановительные работы, включающие расчистку канала и возобновление движения судов в порт Балтимора, который в настоящее время закрыт.