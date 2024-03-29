В США раскрыли судьбу рухнувшего моста

Губернатор Мур заявил о планах восстановить рухнувший в Балтиморе мост

Рухнувший в американском городе Балтимор мост Фрэнсиса Скотта Ки планируют восстановить. Дальнейшую судьбу переправы раскрыл губернатор штата Мэриленд Вес Мур, пишет РИА Новости.

«Нам нужно построить заново мост. Нам предстоит длинный путь, мы осознаем это и готовимся», — заявил Мур. Однако ни примерных сроков работ, ни приблизительной суммы затрат губернатор не назвал.

Мур также отметил необходимость расчистить канал и восстановить движение судов в порт, так как от этого зависит состояние мэрилендской и национальной экономик. Прочими приоритетными задачами губернатор назвал обнаружение тел шести людей и помощь всем пострадавшим.

Автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор огромного сооружения. После столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов стального моста упали в воду. В момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей.