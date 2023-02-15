Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:28, 15 февраля 2023Наука и техника

Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в Турции

«Роскосмос» показал последствия землетрясения в юго-восточной части Турции

Изображение: Telegram-канал Роскосмоса

Российский спутник «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в юго-восточной части Турции. Соответствующий снимок «Роскосмос» показал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что госкорпорация задействовала «по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга».

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

12 февраля «Роскосмос» обнародовал снимок тектонического разлома после землетрясений в Турции.

7 февраля госкорпорация показала последствия землетрясения в восточной части Анатолийского полуострова.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Сообщалось, что они стали сильнейшими с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала землетрясение в этой стране и Сирии сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ
В ВОЗ опровергли прекращение расследования происхождения COVID-19
Пригожин показал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»
Диетолог назвала полезные свойства кофе
В Киевской области произошла серия взрывов
Литва объявила о закрытии погранпункта с Белоруссией
Киану Ривз выступил против дипфейков
Для обвиненного в убийстве вора в законе Гянджинского запросили 23 года колонии
Парикмахер раскрыла россиянкам способ быстро сделать салонную укладку дома
Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.