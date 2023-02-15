Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в Турции

«Роскосмос» показал последствия землетрясения в юго-восточной части Турции

Российский спутник «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в юго-восточной части Турции. Соответствующий снимок «Роскосмос» показал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что госкорпорация задействовала «по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга».

12 февраля «Роскосмос» обнародовал снимок тектонического разлома после землетрясений в Турции.

7 февраля госкорпорация показала последствия землетрясения в восточной части Анатолийского полуострова.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Сообщалось, что они стали сильнейшими с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала землетрясение в этой стране и Сирии сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

