«Роскосмос» показал снимок тектонического разлома в Турции

«Роскосмос» показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции 6 февраля

«Роскосмос» обнародовал снимок тектонического разлома после землетрясений в Турции. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

На фото, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом. В «Роскосмосе» указали, что продолжат космический мониторинг последствий землетрясения.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. В стране объявлен национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке

К 12 февраля общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «ужасные условия», в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. Уточнялось, что потерпевшие испытывают серьезные перебои в подаче воды, с поставками топлива, электричества, связи и другими «основами жизни».

