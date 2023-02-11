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15:10, 11 февраля 2023Мир

ВОЗ предупредила о риске вторичной катастрофы после землетрясения в Турции

Представитель ВОЗ Холден заявил о риске вторичной катастрофы после землетрясения в Турции

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «ужасные условия», в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. Об этом в ходе выступления на пресс-конференции в Женеве заявил представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден, пишет CNN.

Холден отметил, что число жертв при этом может быть соизмеримо количеству погибших при землетрясении. По его словам, потерпевшие испытывают серьезные перебои в подаче воды, с поставками топлива, электричества, связи и другими «основами жизни»

«Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части», — сказал Холден.

Телеканал обратил внимание, что масштаб проблемы усугубляется тем фактом, что температура воздуха в пострадавших от землетрясения районах Турции и Сирии находится на более низком уровне, нежели обычно. Так, в сирийском городе Алеппо, согласно прогнозам метеорологической службы, минимальная температура в эти выходные составит от минус трех до минус двух градусов , тогда как февральская минимальная температура обычно составляет 2,5 градуса тепла.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Число погибших в результате землетрясений в Турции приблизилось к 21 тысяч человек. Эвакуированы из зоны катастрофы более 92 тысяч человек. В стране объявили национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Природный катаклизм также затронул соседнюю Сирию.

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Варвара Кошечкина
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