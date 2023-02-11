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14:38, 11 февраля 2023Мир

Число погибших в результате землетрясений в Турции приблизилось к 21 тысяче

Власти Турции сообщили, что число жертв землетрясений увеличилось до 20 937 человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Турции сообщили, что число жертв в результате землетрясений возросло и вплотную приблизилось к отметке в 21 тысячу человек. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), в 11 провинциях вследствие природного катаклизма погибли 20 937 человек, спасены более 80 тысяч. Эвакуированы из зоны катастрофы более 92 тысяч человек.

Два сильных землетрясения произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля в 04:17. Их магнитуда составила 7,7 и 7,6 соответственно. Они стали сильнейшими с 1939 года. В стране объявили национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Природный катаклизм также затронул соседнюю Сирию.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.

Также сообщалось, что в Антакье спустя 122 часа после землетрясения удалось спасти двухлетнего ребенка из-под завалов разрушенного здания. Сотрудники жандармерии услышали голос девочки под обломками дома на улице Гюнеш и после нескольких часов работы сумели вытащить ее.

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Наталья Обрядина
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