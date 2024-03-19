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10:02, 19 марта 2024Наука и техника

Российский «Зоркий-2М» передал первые снимки

Sitronics Group: российский спутник «Зоркий-2М» передал первые снимки

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Недавно запущенный российский микроспутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» передал первые снимки. Об этом со ссылкой на представителя компании Sitronics Group сообщает ТАСС.

Снимки переданы в рамках летных испытаний. «Мы видим большой потенциал в расширении нашей группировки — до конца года планируем запуск еще пяти спутников ДЗЗ», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Ранее руководитель рассказал, что со всеми недавно выведенными на околоземную орбиту 17 космическими аппаратами компании Sitronics Group установлена связь.

Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-4 и 18 российскими и иностранными спутниками, включая аппараты Sitronics Group, стартовала 29 февраля в 08:43 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный.

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      Иван Потапов
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