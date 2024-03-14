Раскрыты подробности о работе российского «Зоркого»

Sitronics Group: скоро начнется эксплуатация спутника «Зоркий-2М» №2

Со всеми недавно выведенными на околоземную орбиту 17 космическими аппаратами компании Sitronics Group установлена связь. Подробности их работы РИА Новости раскрыл президент компании Николай Пожидаев.

Руководитель напомнил, что всего на орбиту было выведено 16 трехъюнитовых кубсатов для автоматической идентификации судов (АИС) SITRO-AIS и один спутник оптического дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М» №2 с разрешением от 2,5 до 2,8 метра.

«Все аппараты уже на связи, мы приняли их на управление, сейчас идет тестирование работоспособности. Получили первые отснятые данные с "Зоркого-2М", калибруем камеру, скоро начнется его коммерческая эксплуатация», — сказал Пожидаев.

По его словам, в текущем году планируется запустить еще пять спутников «Зоркий-2М».

Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-4 и 18 российскими и иностранными спутниками, включая аппараты Sitronics Group, стартовала 29 февраля в 08:43 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный.