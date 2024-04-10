Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю

Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного

Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Денис Паслер рассказал, что Оренбург находится на пике паводка. В то же время в Орске наблюдается тенденция к снижению половодья, которая сохранится и в четверг, 11 апреля.

Кроме того, в МЧС сообщили о наращивании группировки в пострадавших районах, спасители несут дежурство на наиболее опасных участках, а также помогают населению.

Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля прорвало расположенную в Орске дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

