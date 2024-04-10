МЧС заявило о наращивании группировки в Оренбурге

МЧС России заявило о наращивании группировки в Оренбурге

МЧС России в настоящее время продолжает наращивать группировку своих сотрудников в Оренбурге, в город продолжает прибывать вода. Об этом рассказали в пресс-службе министерства, сообщает в среду, 10 апреля, РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что спасители несут дежурство на наиболее опасных участках, а также помогают населению. В частности, в одном из подтопленных районов города они спасли корову и двух телят.

«Хозяин животных обратился к спасателям просьбой о помощи, самостоятельно эвакуировать домашний скот он не мог. Для спасения пришлось соорудить специальный помост, животных успешно доставили на сушу», — отметил собеседник агентства.

Ранее в МЧС России рассказали, что ситуация с паводком в затронутых половодьем регионах остается тяжелой. По информации ведомства, на данный момент подтоплены более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 российских регионах. На затопленных территориях работают спасатели, которые помогают эвакуироваться людям и животным.