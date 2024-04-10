Губернатор заявил о «высочайшем пике» паводка в Оренбурге

Губернатор Паслер заявил о пике паводка в Оренбурге

Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка. Об этом заявил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пишет ТАСС.

В то же время в Орске наблюдается тенденция к снижению половодья, которая сохранится и в четверг, 11 апреля. Глава региона заверил, что работы по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища будут продолжаться, чтобы как можно быстрее освободить подтопленные территории.

При этом Паслер подчеркнул, что ситуация в Оренбурге остается сложной. По его словам, уровень воды там поднялся выше 1010 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров. Губернатор предупредил, что этот показатель будет только расти. «Но, конечно же, тот сброс, который мы уменьшаем с Ириклы, безусловно, даст с оттяжкой времени (…) на снижение уровня», — заключил он.

Ранее десятки затопленных домов в поселках под Оренбургом сняли на видео с высоты птичьего полета. Судя по записи, в части домовладений остались сухие участки земли, но большинство из них полностью погружены в воду.

По данным Гидрометцентра, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля прорвало расположенную в Орске дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.