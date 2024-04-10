Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 10 апреля 2024Россия

Губернатор заявил о «высочайшем пике» паводка в Оренбурге

Губернатор Паслер заявил о пике паводка в Оренбурге

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка. Об этом заявил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пишет ТАСС.

В то же время в Орске наблюдается тенденция к снижению половодья, которая сохранится и в четверг, 11 апреля. Глава региона заверил, что работы по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища будут продолжаться, чтобы как можно быстрее освободить подтопленные территории.

При этом Паслер подчеркнул, что ситуация в Оренбурге остается сложной. По его словам, уровень воды там поднялся выше 1010 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров. Губернатор предупредил, что этот показатель будет только расти. «Но, конечно же, тот сброс, который мы уменьшаем с Ириклы, безусловно, даст с оттяжкой времени (…) на снижение уровня», — заключил он.

Ранее десятки затопленных домов в поселках под Оренбургом сняли на видео с высоты птичьего полета. Судя по записи, в части домовладений остались сухие участки земли, но большинство из них полностью погружены в воду.

Материалы по теме:
«Ситуация критическая» Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы. На место направили сотни спасателей
«Ситуация критическая»Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы. На место направили сотни спасателей
6 апреля 2024
«Идут бои, а вы тут кошек спасаете!» Российские волонтеры спасают животных в зоне СВО. Через что они проходят?
«Идут бои, а вы тут кошек спасаете!»Российские волонтеры спасают животных в зоне СВО. Через что они проходят?
17 октября 2023
«Думал, что все позади. А потом начинается кошмар» Боевые действия и катастрофы меняют людей. Какой становится их жизнь?
«Думал, что все позади. А потом начинается кошмар»Боевые действия и катастрофы меняют людей. Какой становится их жизнь?
25 мая 2023

По данным Гидрометцентра, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля прорвало расположенную в Орске дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Монсон пожаловался на травлю и проблемы в семье после отказа от гражданства США

      Губернатор Севастополя сообщил о проведении флотом противодиверсионных учений

      В США заявили о снижении числа иностранных наемников на Украине

      Сотрудник музея тайно повесил свою картину в выставочном зале

      Цены на нефть опустились

      Посольство в Швейцарии опровергло приглашение России на саммит по Украине

      Диетолог подсказала способ похудеть без подсчета калорий

      Экс-директор Ротару объяснил ее молчание после теракта в «Крокусе»

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше