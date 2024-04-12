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16:43, 12 апреля 2024Экономика

Блокадница связалась с мошенниками и осталась без жилья

В Зеленодольске мошенники убедили блокадницу продать им квартиру

Фото: Unsplash

87-летняя жительница Татарстана осталась без жилья, доверившись аферистам. Подробности произошедшего приводит пресс-служба прокуратуры города Зеленодольска.

Из-за действий мошенников ветеран труда и блокадница лишилась своей единственной квартиры. Впервые злоумышленники связались с женщиной в ноябре 2023 года, а затем поддерживали общение в течение пяти месяцев. За это время им удалось убедить пенсионерку заключить договор о продаже жилья. При этом вырученные средства россиянка по инструкции передала своим собеседникам. Сделка с махинаторами обошлась блокаднице в 3,3 миллиона рублей.

Осознав, что ее обманули, пожилая женщина обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве о особо крупном размере. Прокуратура подала в суд иск с требованием признать документ о продаже квартиры недействительным.

Ранее в том же районе республики аферисты лишили еще одну доверчивую пенсионерку жилья. Представившись приставами, они убедили женщину, что ее квартирой пытаются завладеть неизвестные лица. Для защиты собственности от чужих посягательств они предложили провести якобы фиктивную сделку и направить деньги от продажи курьеру. Пострадавшей позволили оставить 20 тысяч рублей, а также подарили букет цветов и коробку конфет.

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      Виктория Клабукова
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