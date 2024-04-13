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12:39, 13 апреля 2024Путешествия

Один российский аэропорт приостановил работу

Аэропорт Иваново приостановил работу из-за обновления сертификата

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аэропорт города Иваново приостановил работу из-за обновления сертификата. Об этом сообщается на сайте авиагавани.

Аэропорт закрыли 13 апреля. В управлении заявили, что это связано с обновлением сертификата на аэродром. «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс получения нового сертификата был выполнен в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что в период временной приостановки полетов все запланированные рейсы будут отменены. Для возврата билетов организация предложила пассажирам обратиться в авиакомпании Nordwind и «Азимут», занимающиеся перевозками в Иваново.

Авиагавань Иваново — аэропорт федерального значения, обслуживающий одноименный город. Он расположен в семи километрах к юго-западу от центра Иваново. Из аэропорта есть рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал новый международный аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском самым красивым в стране. Общая площадь здания нового терминала внутренних и международных рейсов составит более 50 тысяч квадратных метров.

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      Андрей Ставицкий
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