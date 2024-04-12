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20:24, 12 апреля 2024Моя страна

Новый аэропорт на Камчатке назвали самым красивым в стране

Губернатор Камчатского края Солодов назвал аэропорт Елизово самым красивым

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал новый международный аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском самым красивым в стране. Об этом сообщает портал «ДВ-РОСС».

Известно, что строительство нового аэровокзального комплекса, которое ныне продолжается, контролирует губернатор.

«Работа кипит! Убежден, это будет не только современный и функциональный, но и самый красивый аэропорт в стране! Уже завершена обшивка модульными конструкциями фасада внутреннего и наружного контура здания аэровокзала», — заявил Солодов.

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Отмечается, что общая площадь здания нового терминала внутренних и международных рейсов составит более 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, в состав территории войдет гостиница, несколько магазинов, четыре телескопических трапа и парковки на привокзальной площади.

Ранее в апреле российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды. В размещенном ролике модели представили классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цветов.

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      Екатерина Ештокина
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