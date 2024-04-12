Новый аэропорт на Камчатке назвали самым красивым в стране

Губернатор Камчатского края Солодов назвал аэропорт Елизово самым красивым

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал новый международный аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском самым красивым в стране. Об этом сообщает портал «ДВ-РОСС».

Известно, что строительство нового аэровокзального комплекса, которое ныне продолжается, контролирует губернатор.

«Работа кипит! Убежден, это будет не только современный и функциональный, но и самый красивый аэропорт в стране! Уже завершена обшивка модульными конструкциями фасада внутреннего и наружного контура здания аэровокзала», — заявил Солодов.

Отмечается, что общая площадь здания нового терминала внутренних и международных рейсов составит более 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, в состав территории войдет гостиница, несколько магазинов, четыре телескопических трапа и парковки на привокзальной площади.

Ранее в апреле российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды. В размещенном ролике модели представили классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цветов.