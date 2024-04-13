На Анастасию Ивлееву подали в суд из-за долгов за неоткрытый бар

Актриса, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева влезла в долги из-за неоткрытого бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году Ивлеева решила заняться ресторанным бизнесом и основала для этого «Капельницу-групп». Однако открытие бара «Капельница», для которого был взят займ и арендовано помещение, так и не состоялось. При этом бывший управляющий продакшен-компании Ивлеевой Александр Мокров подал в суд на неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 миллиона рублей. За ним разбирательство с ведущей инициировало ООО «Депо» с требованием выплатить за аренду 7,1 миллиона рублей.

В феврале 2024-го компания «Капельница-групп» подала иск о привлечении к субсидиарной ответственности Ивлееву и ее экс-партнера Дмитрия Аникина на сумму свыше 23 миллионов рублей. Такие иски возникают в случае, когда основной ответчик не способен оплатить долг.

Ранее Анастасия Ивлеева избавилась от доли в новом баре Nudles в центре Москвы. Доля Ивлеевой в баре составляла 20 процентов.