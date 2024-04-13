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18:21, 13 апреля 2024Бывший СССР

Атаки на ЗАЭС назвали одобренными из США

Депутат Шеремет: Украина атакует ЗАЭС по одобрению из США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Киев атакует Запорожскую АЭС по указанию США. Об этом Шеремет заявил в разговоре с РИА Новости.

«То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно», — заметил депутат, назвав Киев зависимым о Вашингтона. По его словам, «США крепко держат вожжи», и ни одно крупное вооруженное вмешательство нельзя провести, не согласовывая атаки.

Шеремет считает, что США навязывают миру новую гонку вооружений, чтобы, по его мнению, захватить глобальное лидерство и вернуться к однополярному миру. Он заключил, что президент Украины Владимир Зеленский используется западными странами «для реализации самых трагических сценариев».

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по 1-му микрорайону города Энергодара, расположенного около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также в ЗАЭС заявили, что пострадавших при атаке со стороны Украины не было.

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      Андрей Ставицкий
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