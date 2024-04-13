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14:17, 13 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ ударили дроном-камикадзе по городу около ЗАЭС

ВСУ ударили дроном-камикадзе по находящемуся около ЗАЭС Энергодару

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по 1-му микрорайону города Энергодара, расположенного около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.

«У нас был прилет в 1-м микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе», — пояснила она.

По ее словам, информации о пострадавших при атаке со стороны Украины не поступало, обращений в медсанчасть не было.

Ранее, 7 апреля, ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. «Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», — отмечалось в Telegram-канале станции.

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      Никита Абрамов
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