Отходы от варки пива оказались полезными

В Сингапуре разработали способ переработки отходов от варки пива

Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ переработки отходов пивоваренного производства для получения из них полезных белков. Результаты исследования опубликованы в журнале Innovative Food Science and Emerging Technologies.

Пивная дробина представляет собой твердую гущу, оставшуюся от солодового ячменя после варки пива. На долю этого побочного продукта пивоваренной промышленности приходится 85 процента от общего объема отходов. Ежегодно в мире производится около 36,4 миллиона тонн дробины, и значительная часть попадает на свалки, где выделяет парниковые газы.

Чтобы извлечь белок из отработанного зерна, специалисты сначала стерилизовали его, а затем использовали Rhizopus oligosporus — гриб, обычно используемый для ферментации соевых бобов для производства темпе. Через три дня ферментированную дробину сушили, измельчили в порошок, просеивали и поместили в центрифугу, чтобы отделить белок, который всплывет наверх, от остальной смеси.

Исследователям удалось извлечь до 200 граммов белка из одного килограмма дробины. Эти белки оказались безопасными для потребления человеком и обладают высоким качеством, что делает их пригодными для непосредственного использования в добавках и для повышения содержания белка в продуктах растительного происхождения.

Белки также богаты антиоксидантами, которые могут не только защитить кожу человека от загрязняющих веществ, но и продлить срок хранения косметических средств, таких как лосьоны для тела и увлажняющие кремы. Это делает их возможной альтернативой традиционным косметическим компонентам, таким как парабены, загрязняющие водоемы.