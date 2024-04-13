В Кургане начали строить дамбы

В Кургане начали возводить дамбы, чтобы защитить город от наводнения

Власти Курганской области рассказали о строительстве защитных дамб в связи с паводком. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в регионе начали возводить дамбы. Сейчас их шесть штук — одна из них находится в Кургане, остальные пять расположены в муниципальных округах.

«Если не произойдет прорыва тела дамбы, то при текущих прогнозах есть шанс центральную часть города удержать», — сообщил журналистам Шумков во время пресс-подхода. Он уточнил, что высоту курганской дамбы повышают до отметки 11 метров.

Также Шумков заявил, что в регионе сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. В ночь на воскресенье, 14 апреля, по дамбе в Кургане будут выставлены посты.

Ранее 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей срочно эвакуироваться из-за паводка. Он сообщал, что под угрозой затопления может оказаться центральная часть Кургана.