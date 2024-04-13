Глава Евросовета заявил о проблемах с помощью Киеву в США

Глава Евросовета Мишель: в США есть трудности с оказанием помощи Украине

В США есть проблемы с оказанием дальнейшей поддержки Украине, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на уровне Евросоюза на прошлой неделе было принято решение о предоставлении Киеву финансовой помощи на 50 миллиардов евро. «Но мы видим, что есть трудности с тем, чтобы мобилизовать дополнительную поддержку для Украины в США», — подчеркнул он.

Мишель считает, что Европа ввела стратегию, призванную побудить оборонные предприятия нарастить производственные мощности и обеспечить Украину боеприпасами.

Ранее в США конгрессмены потребовали от Белого дома отчета о помощи Украине. Они заявили, что им не хватает информации о расходах правительства Соединенных Штатов, связанных с Украиной. Также конгрессмены потребовали внести в отчетность по Украине еще 900 миллионов долларов, направленные на помощь ВСУ.