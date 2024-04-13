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12:47, 13 апреля 2024Бывший СССР

Форум «Астана» в Казахстане отменили из-за паводков

Токаев: Казахстан отменил международный форум «Астана» из-за паводков
СюжетПаводок в Казахстане

Фото: Сергей Бобылев / Pool / РИА Новости

Казахстан в связи с паводками и экономией финансов отменил проведение международного форума «Астана». Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева в соцсети X.

«Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению. Международный форум "Астана" возобновит работу в 2025 году», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением и необходимостью экономии финансов для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи гражданам.

Ранее в Казахстане началась эвакуация жилых районов поймы Урала. Мероприятия проводятся в связи с повышением уровня воды в реке. В Уральске и четырех районах Западно-Казахстанской области продолжаются работы по укреплению берегов реки, возводятся дамбы.

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      Семен Александров
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