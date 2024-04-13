Главы МИД России и Ирана обсудили Ближний Восток

Главы МИД России и Ирана Лавров и Абдоллахиян провели телефонный разговор

Главы Министерств иностранных дел (МИД) России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

«С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске», — указано в сообщении министерства.

Министры также подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее стало известно, что глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз признать Корпус стражей исламской революции (КСИР; элитные части ВС Ирана) террористической организацией за захват судна израильского бизнесмена в Ормузском проливе.