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06:18, 13 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о службе иностранных наемников ВСУ в заградотрядах

Сальдо заявил о службе иностранных наемников ВСУ в заградотрядах
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники в оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части региона служат в заградительных отрядах. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Сальдо, некоторые иностранные наемники работают в заградотрядах, инструкторами, а также операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что эти военные не стремятся оказаться на передовой.

«На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины», — отметил глава региона.

Сальдо добавил, что в целом иностранные солдаты в рядах ВСУ не влияют на ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что более 150 граждан Чехии участвуют в боевых действиях в составе ВСУ с разрешения президента страны Петра Павела. Число чешских наемников планируется увеличить.

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      Марина Совина
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