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17:51, 13 апреля 2024Россия

Напавшего на здание правительства Владимирской области задержали

Напавшего на правительство Владимирской области с коктейлем Молотова задержали

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мужчину, напавшего на здание правительства Владимирской области с коктейлем Молотова, задержали. Об этом заявило правительство региона в Telegram-канале.

«Сегодня произошел инцидент у здания правительства Владимирской области. Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее возле здания правительства Владимирской области неизвестный поджог автомобиль с помощью коктейля Молотова. По предварительным данным, мужчина пытался бросить в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, которая ударилась об окно и упала на землю. Уходя, мужчина бросил вторую бутылку в припаркованный рядом автомобиль.

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      Семен Александров
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