В здание правительства Владимирской области бросили коктейль Молотова

В здание правительства Владимирской области бросили три коктейля Молотова

Возле здания правительства Владимирской области неизвестный поджог автомобиль с помощью коктейля Молотова, передает издание Baza.

По предварительным данным, мужчина пытался бросить в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, которая ударилась об окно и упала на землю. Уходя, мужчина бросил вторую бутылку в припаркованный рядом автомобиль.

Сообщается, что в результате нападения сгорел автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора региона.

Telegram-канал Shot добавил, что бросившего бутылку задержали. Утверждается, что он использовал три коктейля Молотова.

ТАСС подтвердил факт возгорания автомобиля. «Наши подразделения тушат один автомобиль возле правительства Владимирской области», — рассказали агентству в ГУ МЧС по Владимирской области.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил жителя региона к двум годам колонии общего режима за оправдание поджога здания администрации города Бакал.

По версии следствия, южноуралец добавил пост в социальной сети, в котором оправдывал совершенный в октябре 2022 года террористический акт — поджог здания администрации.