Россиянин оправдал поджог здания администрации и был приговорен к колонии

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 2 годам за оправдание поджога здания

В Екатеринбурге суд приговорил жителя региона к двум годам колонии общего режима за оправдание поджога здания администрации города Бакала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По версии следствия, южноуралец добавил пост в социальной сети, в котором оправдывал совершенный в октябре 2022 года террористический акт — поджог здания администрации.

Ранее Тихвинский горсуд заключил под стражу 27-летнего сварщика местного завода, ставшего фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в связи с его комментарием про нападение на «Крокус Сити Холл».