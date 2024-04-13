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19:02, 13 апреля 2024Россия

Названа личность кинувшего коктейли Молотова в здание правительства во Владимире

Коктейль Молотова во Владимире бросил 24-летний Владислав Афанасьев

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Названа личность мужчины, кинувшего коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области. Об этом пишет издание Baza.

По его данным, нападавшим оказался 24-летний Владислав Афанасьев. Утверждается, что молодой человек также пытался кинуть бутылку с зажигательной смесью в автомобиль вице-губернатора Владимирской области Константина Баранова.

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Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина возле здания правительства Владимирской области поджог автомобиль с помощью коктейля Молотова. По предварительным данным, он пытался бросить в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, которая ударилась об окно и упала на землю. Уходя, мужчина бросил вторую бутылку в припаркованный рядом автомобиль.

Позднее стало известно, что целью напавшего, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. В своем комментарии чиновник заявил, что первая бутылка с горючей смесью полетела в окно, а вторая — под его автомобиль, однако его водитель, ждавший у входа в здание, сориентировался и спас машину.

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      Наталья Обрядина
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