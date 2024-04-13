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19:58, 13 апреля 2024Россия

В России отреагировали на решение региона отказаться от парада на 9 Мая

Красов назвал решение Псковской области отказаться от парада на 9 Мая мудрым

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отказаться от парада на 9 Мая является разумным и мудрым, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«День Великой Победы — это большой праздник для каждого гражданина. Только об одном шествии "Бессмертный полк" чего стоит рассказать. Он идет не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Естественно, это одна наша большая победа. Участвуя в мероприятиях, посвященных победе нашего народа, мы говорим, что мы помним и гордимся подвигами наших героических предков, наших отцов, дедов», — отреагировал Красов.

При этом депутат отметил, что, отдавая дань почести участникам Великой Отечественной войны, нельзя забывать о безопасности россиян.

Мне кажется совершенно разумным, правильным и мудрым решение губернатора Псковской области

Андрей Красовпервый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне

«Мероприятия, посвященные событиям победы нашего великого народа в Великой Отечественной войне, можно провести в ином формате, без массового скопления наших граждан. Мы помним, что по территории Псковской области наносились удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и по военным аэродромам, и по объектам гражданской социальной инфраструктуры. Губернатор озаботился о безопасности граждан», — заключил он.

Ранее стало известно, что первый российский регион отказался от парада на 9 Мая в этом году. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе приняли решение не проводить наиболее массовые мероприятия, в частности, парад.

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