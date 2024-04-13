Полиция Австралии не исключила вероятность теракта в торговом центре Сиднея

Полиция Австралии: атака на торговый центр в Сиднее может быть терактом

Полиция Австралии не исключила вероятность, что атака на торговый центр Westfield Bondi Junction в Сиднее может быть терактом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кука.

Кук рассказал во время пресс-конференции, что полиции на данный момент ничего не известно о мотивах или идеологии нападавшего, в связи с этим версия террористического акта также не исключается. По его словам, установлен лишь факт, что преступник действовал в одиночку.

Помощник комиссара также сообщил, что в результате атаки погиб маленький ребенок, об остальных погибших полиция предоставить информацию пока не может.

Ранее сообщалось, что при атаке на торговый центр Westfield Bondi Junction в Сиднее погибли пять человек. Отмечается, что вооруженный ножом мужчина вошел в ТЦ и напал на примерно девять человек, нанеся им удары оружием, которое принес с собой. В посольстве России в Австралии заявили, что данных о россиянах, пострадавших после нападения в Сиднее, нет.