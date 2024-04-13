Посол России назвал санкции США против металлов пальбой без разбору

Посол Антонов назвал санкции США против российских металлов пальбой без разбору

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США против трех российских металлов, меди, никеля и алюминия, политизированным шагом. Он заявил, что это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору».

Дипломат считает это решение неоправданным, по его словам, таким образом Вашингтон с легкостью вносит дисбаланс в мировые рынки, подключая к рестрикциям сателлитов.

«Сами американцы уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов. Заставили компании отказаться от выгодных контрактов с надежными поставщиками из нашей страны», — сказал Антонов.

Он добавил, что Соединенные Штаты, вероятно, рассчитывают, что в их стране цены на ресурсы в результате введения санкций не вырастут.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания. Уточняется, что Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем, произведенными в России.

