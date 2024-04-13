Потерявшего обе ноги бойца ВСУ с трудом выпустили с Украины на лечение

На Украине потерявшего ноги бойца ВСУ час продержали на границе из-за подозрений

Потерявший обе ноги боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытал трудности при пересечении границы Украины из-за подозрений в дезертирстве. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».

Демобилизованный боец ВСУ Олег Симороз, которому из-за ранений ампутировали обе ноги, рассказал, что его не хотели выпускать из страны пограничники при выезде в Польшу на лечение. Мужчину час продержали на пограничном пункте Рава-Русская из-за отсутствия медицинских документов. При этом ветеран стоял на двух протезах и при себе у него был военный билет. Бывшего военного все же с трудом выпустили из страны после продолжительной проверки военного билета.

«Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снято с военного учета". Пан пограничник: а есть медицинские документы? Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: не, ну я вижу, но все равно», — рассказал Симороз.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют. Согласно приказу главкома украинскими войсками Александра Сырского, с начала конфликта украинские командиры и правоохранительные и государственные органы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности солдат ВСУ.