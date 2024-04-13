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17:30, 13 апреля 2024Россия

Появилось видео попытки поджога здания правительства Владимирской области

Попытка поджога здания правительства Владимирской области попала на видео

Момент попытки поджога неизвестным мужчиной здания правительства Владимирской области попал на видео. Его публикует Telegram-канал Mash.

На ролике, снятом камерой наблюдения, видно, как рядом со зданием появился мужчина с бутылкой в руках. Он бросил ее в здание, но она ударилась о стекло и упала. Уходя, мужчина бросил вторую бутылку с зажигательной смесью в припаркованный рядом автомобиль и скрылся.

Сообщается, что в результате нападения пострадал автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора региона. Огонь потушили.

Telegram-канал Shot сообщил, что бросившего бутылку задержали. Утверждается, что он бросил в здание и рядом три «коктейля Молотова».

Ранее была задержана жительница Мурманской области, которая пыталась поджечь «Музей истории специальной военной операции (СВО)» в Саратове. По данным ведомства, о задымлении в здании на Московской улице стало известно в ночь на вторник, 9 апреля. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов заметили разбитое кирпичом окно, через которое злоумышленница забросила бутылку с зажигательной смесью.

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      Антонина Черташ
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