Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:19, 13 апреля 2024Бывший СССР

Раскрыта реакция военных ВСУ на новый закон о мобилизации

Офицер ВСУ Петров: у военных бурлят эмоции из-за нового закона о мобилизации

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Петров прокомментировал принятый Радой закон о мобилизации. Об этом он высказался в эфире телеканала «Прямой».

Петров заявил, что новый закон усилит противостояние в украинском обществе. Он также раскрыл реакцию военных ВСУ на инициативу и отметил, что у солдат «бурлят эмоции».

«То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще», — отметил он.

Офицер добавил, что не знает, какими словами мотивировать своих солдат. По его мнению, военные в возрасте 30-40 лет сомневаются в своем возвращении домой. Ситуацию также усугубила новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь.

Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации 11 апреля. Он предполагает, в частности, наказание за уклонение от службы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

      В США назвали дату рассмотрения проекта помощи Украине

      Раскрыта реакция военных ВСУ на новый закон о мобилизации

      Власти Ирана усомнились в планах атаковать Израиль

      Экс-подполковник СБУ заявил о намеренном решении Киева вести гражданскую войну

      В России назвали «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе

      Стало известно об отказе ряда европейских стран передать Украине Patriot

      В России разработали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов

      Япония раскритиковала Россию в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

      В России сочли санкции США против металлов сигналом Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше