Раскрыта реакция военных ВСУ на новый закон о мобилизации

Офицер ВСУ Петров: у военных бурлят эмоции из-за нового закона о мобилизации

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Петров прокомментировал принятый Радой закон о мобилизации. Об этом он высказался в эфире телеканала «Прямой».

Петров заявил, что новый закон усилит противостояние в украинском обществе. Он также раскрыл реакцию военных ВСУ на инициативу и отметил, что у солдат «бурлят эмоции».

«То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще», — отметил он.

Офицер добавил, что не знает, какими словами мотивировать своих солдат. По его мнению, военные в возрасте 30-40 лет сомневаются в своем возвращении домой. Ситуацию также усугубила новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь.

Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации 11 апреля. Он предполагает, в частности, наказание за уклонение от службы.