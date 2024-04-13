Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 13 апреля 2024Мир

Запад призвали к поиску заказчиков теракта в «Крокусе»

Небензя призвал Запад к сотрудничеству в поиске заказчиков теракта в «Крокусе»
Сюжет«Северный поток-2»:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва надеется на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

Небензя призвал западных коллег к сотрудничеству в поиске заказчиков теракта в «Крокусе», а также к привлечению их к ответственности. Он добавил, что не менее важно наказать виновных в диверсиях против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Дипломат напомнил, что все его коллеги «недвусмысленно осудили» как теракт в «Крокусе», так и подрыв газопроводов.

Ранее Небензя заявил о причастности Киева к теракту в «Крокусе». «Не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США и Великобритания ввели запрет на ввоз российских алюминия, меди и никеля. Как отреагировали в России?

      Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

      В ДНР назвали причины перехода украинских военных на российскую сторону

      Раскрыта новая должность экс-министра обороны Украины

      Австрия призвала своих граждан покинуть Иран

      Запад призвали к поиску заказчиков теракта в «Крокусе»

      В Швейцарии призвали обеспечить присутствие РФ на мирной конференции по Украине

      Названа причина появления полноэкранной рекламы в Windows 10

      Раскрыта реакция военных ВСУ на новый закон о мобилизации

      Экс-подполковник СБУ заявил о намеренном решении Киева вести гражданскую войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше