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15:30, 13 апреля 2024Забота о себе

Россиян призвали включить в рацион сухофрукты

Диетолог Кузнецова посоветовала есть курагу при проблемах с сердцем и диабете

Фото: Unsplash

Диетолог Татьяна Кузнецова посоветовала россиянам регулярно есть сухофрукты для улучшения самочувствия и профилактики распространенных болезней. О самых полезных из них врач рассказала «Газете.Ru».

При проблемах с сердечно-сосудистой системой Кузнецова призвала включить в рацион курагу. Она богата калием, который необходим для нормализации артериального давления и обеспечения корректной работы сердца. Также курага показана людям с сахарным диабетом, так как благодаря содержащемуся в ней хрому обеспечивает правильный углеводный обмен и снижает инсулинорезистентность, добавила диетолог.

Также этот сухофрукт полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отеков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием

Татьяна Кузнецова диетолог

Еще одним полезным для здоровья сухофруктом Кузнецова назвала чернослив. Этот сухофрукт богат пищевыми волокнами, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и обеспечивает качественное очищение организма, в том числе от солей тяжелых металлов. Кроме того, он оказывает благотворное влияние на микробиоту кишечника.

Не менее полезны для здоровья, по мнению диетолога, финики. В них, как объяснила врач, содержится большое количество кремния, обеспечивающего плотность костей и способствующего формированию и росту коллагеновых волокон, необходимых для замедления прогрессирования артроза.

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Среди других полезных сухофруктов Кузнецова выделила изюм, обладающий успокаивающим действием, и инжир, который необходимо употреблять в пищу для профилактики анемии.

Ранее диетолог Эсма Володина призвала россиян отказаться от снеков и соусов ради сохранения здоровья и красоты. По ее словам, в этих продуктах много вредных для здоровья ингредиентов и практически нет полезных веществ.

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      Наталья Обрядина
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