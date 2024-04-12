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13:25, 12 апреля 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от употребления снеков и соусов

Диетолог Эсма Володина призвала отказаться от снеков и соусов ради здоровья

Фото: Bohdan Stocek / Unsplash

Ради здоровья и сохранения красоты следует отказаться от снеков, соусов и некоторых других продуктов, считает диетолог Эсма Володина. Их она перечислила «Ленте.ру».

Прежде всего специалистка призвала свести к минимуму, а лучше полностью исключить рафинированный сахар. По ее словам, этот продукт не имеет пищевой ценности и лишь снабжает организм «пустыми» калориями. Злоупотребление сахаром приводит к набору лишнего веса, негативно сказывается на коже, зубах и волосах, снижает иммунитет, а также повышает риск развития болезни Хашимото, болезни Крона и других патологий.

Сахар в избыточном количестве ведет к психоэмоцианальным нарушениям, агрессивности, раздражительности, депрессивным расстройствам, особенно если его потребление в больших количествах сочетается с хроническим стрессом

Эсма Володинадиетолог

Также, продолжила Володина, следует минимизировать присутствие колбасных изделий в рационе, так как увлечение ими повышает риск рака толстой кишки. Ежедневное употребление колбасных изделий по канцерогенности сопоставимо с курением, предупредила специалистка. К тому же в магазинных мясных деликатесах много соли и жира, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая риск развития инфарктов и инсультов, добавила диетолог.

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Не лучшим образом сказывается на красоте и здоровье употребление рафинированного подсолнечного масла, майонеза и других соусов. «При нагревании в масле вырабатываются канцерогены. Также рафинированное подсолнечное масло содержит трансжиры, употребление которых ведет к ожирению, атеросклерозу и болезням сердца, — объяснила собеседница «Ленты.ру». — А майонез, кетчуп и прочие соусы из магазина содержат много искусственных добавок, красителей, соли и сахара».

В заключение диетолог рекомендовала забыть про чипсы, сухарики и прочие снеки. «Низкое качество сырья, огромное количество жира, сахара, соли и химических добавок делают эту группу продуктов одной из самых опасных для здоровья. Ожирение, заболевания органов пищеварения, диабет и многие другие патологии связаны именно с бесконтрольным употреблением этих продуктов», — резюмировала Володина.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Антюфеева призвала ограничить потребление чая при некоторых заболеваниях. По ее словам, не стоит выпивать более трех чашек в день людям с железодефицитной анемией.

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      Вера Владзиевская
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