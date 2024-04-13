Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Первомайское в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Первомайское в Ясиноватском районе, находящемся на авдеевском направлении.

В оборонном ведомстве отметили, что в боях за населенный пункт принимали участие военнослужащие подразделений группировки российских войск «Центр».

Ранее, 5 апреля, стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, добавили в Минобороны.