Рыбаков второй раз за четыре года спасли с острова благодаря надписи из листьев

Рыбаков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи на песке

Трое рыбаков, которые застряли на необитаемом острове в Тихом океане, спаслись благодаря надписи из пальмовых листьев на песке. Об этом пишет The Guardian.

Экипаж катера береговой охраны США вывез троих мужчин в возрасте около 40 лет с атолла Пикелот, входящего в состав Федеративных Штатов Микронезии, после того как с воздуха заметили надпись «помогите». Это уже второй подобный случай на Пикелоте, группу рыбаков спасли оттуда четыре года назад. В тот раз у моряков закончилось топливо, и они выложили «SOS» пальмовыми листьями.

Мужчины отправились на рыбалку на катере с атолла Половат еще 31 марта и не вернулись. Поиски начались после того, как родственники сообщили властям об их исчезновении в тот же день. Объединенный спасательный центр Береговой охраны на Гуаме начал воздушный поиск на территории площадью более 78 тысяч квадратных морских миль, но спасателям помешала плохая погода. Сообщение о помощи заметили лишь в воскресенье, 7 апреля. О нем доложил самолет-разведчик ВМС США, базирующийся на Окинаве, Япония, а экипаж самолета береговой охраны позднее сбросил на остров набор для радиосвязи и еду. Мужчины оказались примерно в 155 километрах от дома.

После спасения мужчины рассказали, что подвесной мотор промок из-за шторма и лодка начала тонуть. На протяжении недели они ели кокосы и пили из колодца с пресной водой, которым время от времени пользуются заезжающие сюда микронезийские рыбаки. Мужчины почти сразу выложили надпись «помогите» из пальмовых листьев на пляже. По словам спасателей, этот «акт изобретательности» стал решающим, без нее их могли и не найти. При этом один из членов спасательного отряда береговой охраны оказался троюродным братом одного из рыбаков.

Ранее сообщалось, что в США спасли рыбака, которого унесло в океан на каяке. Найти мужчину удалось только через 11 часов при помощи вертолета.