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00:30, 13 апреля 2024Наука и техника

США отработают на орбите отражение атаки российского спутника

Космические силы США отработают на орбите отражение атаки российского спутника

Фото: NASA Johnson Space Center / Wikimedia

Космические силы США в рамках миссии Victus Haze планируют отработать на околоземной орбите отражение атаки со стороны спутника условного противника — России или Китая. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В миссии спутник, созданный и запущенный американской компанией Rocket Lab, будет преследовать космический аппарат, разработанный стартапом True Anomaly. Таким образом Космические силы США планируют отработать алгоритмы противодействия угрозам со стороны спутников противника, включающие, в частности, маневры на околоземной орбите.

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Запустить спутники планируется в 2025 году.

Ранее в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила, что американской частной промышленности нужно разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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